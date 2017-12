McLaren's topingenieur vertrekt naar…

Naar welk merk Goodwin overstapt? Niets minder dan Aston Martin. Op dit moment nog niet McLaren's grootste aartsrivaal, maar wat niet is kan nog komen met Chris Goodwin als invloedrijke aanjager.De laatste jaren was immers al meer en meer merkbaar dat Aston Martin de focus heeft verlegd van louter bloedsnelle GT's naar ook Spartaanse supercars. Met de Valkyrie als voornaamste teken aan de wand. En laten zulke 'extremisten' nu hét terrein zijn van Goodwin, die met de pas onthulde Senna z'n laatste stempel op een McLaren heeft gedrukt.Net als bij McLaren zal Goodwin bij zijn nieuwe werkgever de rol vervullen van testrijder van de bovenste plank. Officieel zal op zijn visitekaartje 'Expert High Performance Test Driver' komen te staan, waarmee Goodwin hoofdverantwoordelijke wordt voor de talenten van de volgende generatie Aston Martins. De nieuwe Vanquish bijvoorbeeld, maar ook de DBX , de eerste SUV-achtige van het merk uit Gaydon dat onlangs nog haar oude, compleet gerenoveerde fabriek weer in gebruik nam in Newport Pagnell.