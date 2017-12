MINI Yours Customised gaat nog een stapje verder

Redactie 27 december 2017 Je auto op eigen smaak brengen met allerlei prullaria is niet meer weg te denken in de showroom. Echter daarbij bepaalt overwegend het automerk nog altijd de (weliswaar vele) keuzemogelijkheden. Maar nu komt MINI met Yours Customised, een personalisatieprogramma waarbij de klant een grotere vrijheid geniet.

MINI was altijd al zeer een groot voorstander van uitgebreide personalisatie. Haast geen enkel model van het merk verlaat de showroom zoals die wordt aangeprezen in de brochure. Elke koper geeft wel een persoonlijke draai aan z'n MINI. De één wat meer dan de ander, maar toch.



Eigen naam

Maar met MINI Yours Customised is eigenlijk één of zijn hooguit twee personalisatieopties al genoeg om iedereen aan te tonen dat jouw MINI ook echt bij jou hoort. Hoe? Door bijvoorbeeld het dashboard ervan te decoreren met een sierstrip met daarin jouw eigen naam gegrafeerd. Persoonlijker wordt 't haast niet.



Ook de (verlichte) instaplijsten van jouw naam voorzien? Ook dat kan. Net als de spiegelkappen en zelfs de LED-projectie op de grond bij openstaande portieren. Zover ging een mainstream automerk nog nooit.



Eigen ontwerp

Extra bijzonder is dat MINI-klanten zelfs het design van de aangebrachte 'handtekening' kunnen bepalen. Ontwerpen en bestellen kan via een online configurator en het duurt circa twee weken tot een maand voordat een 3D-printer jouw wensen heeft gerealiseerd en je je aankoop thuis ontvangt voor simpele doe-het-zelf-installatie of anders de dealer.