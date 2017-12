Naakt: de nieuwe Kia Cee'd

De nieuwe Kia Cee'd is namelijk geheel ongecamoufleerd gespot in de straten van Zuid-Korea. Iets in ons zegt dat dit nog niet eens zo eenvoudig moet zijn geweest, want echt de aandacht trekken doet het model niet. En daarvoor vreesden we al een beetje nadat eerder deze kiekjes werd geschoten. Er gloorde echter nog een sprankeltje hoop na de pas in Frankfurt getoonde Proceed Concept , een studiemodel met een verbluffende hoog shooting brake-gehalte. Tevergeefs, zo blijkt nu. Of is er iemand die onmiddellijk warme gevoelens krijgt bij het aanschouwen van dit design?!De nieuwe Cee'd oogt in veel opzichten als een grote Rio . Keurig en representatief voor uiteenlopende gelegenheden, maar echt spannend… nee. Dat doet de huidige generatie dan een stuk beter in onze ogen.Het gelikte is er niet alleen af, ook het onderscheid met zustermodel, de Hyundai i30 , is hiermee vervaagd. Uiterst benieuwd wat hiervan de beweegredenen zijn geweest van Kia. Daarover later vast meer, tijdens de officiële onthulling ergens begin volgend jaar.