Sebastien Loeb gaat weer WRC-rally's rijden

Nee, dit wordt niet het rallyequivalent van Michael Schumacher's (hoe zou het eigenlijk met hem zijn?) markante comeback in de Formule 1 in 2010. Althans, die intentie heeft Loeb niet, verreweg de meest succesvolle coureur die het WRC ooit heeft gekend . Ongenaakbaar was de Franse stuurvirtuoos gedurende het eerste WRC-decennia van dit millennium.In 2003 moest Loeb, ooit veelbelovend turner, nog genoegen nemen met een tweede stek, maar vanaf eind 2004 liet hij zich seizoen na seizoen kronen tot wereldkampioen. Daarna nam hij afscheid van het WRC, om zich te vermaken met andere disciplines binnen de autosport. Zo werden onder andere Dakar en de 24 Uren van Le Mans meerdere malen verreden, houdt Loeb zelfs het snelheidsrecord op Pikes Peak en deed hij het ook niet onverdienstelijk in het WTCC. Momenteel is Loeb hoofdzakelijk actief in het World Rally Cross (WRX). Met zo nu en dan een reünie in het WRC, op touw gezet door z'n oude team bij Citroën waarvoor hij onlangs nog testwerk deed.In 2013 keerde Loeb ook al eens terug naar het WRC, toen voor vier rondes. Voor 2018 staan er drie rondes achter de Citroën DS3 WRC op het programma, wat betekent dat hij dan bijna drie jaar uit de running is geweest. In 2015 verreed Loeb namelijk z'n laatste WRC-rally, die van Monte Carlo . Kan hij het nog? In maart gaan we het zien, tijdens de Rally van Mexico. De andere twee waar Loeb zich nogmaals zal laten gelden zijn op Corsica (april) en Spanje (oktober).