Hitler's parade-Mercedes 770K onder de hamer

Ja, je leest het goed, de Mercedes van Adolf Hitler gaat onder de hamer. In Scottsdale, Arizona, bij veilinghuis Worldwide Auctioneers, want de auto kwam na de oorlog in de VS terecht. Ooit waren er 88 open paradewagens van het regime, maar heden zijn er niet meer dan 5 over. De nodige cijfertjes, documentatie én de zeldzame bepantsering illustreren evenwel dat dit toch echt wel het exemplaar van 's werelds meest gevreesde dictator was.

De naam van de tamelijk beladen Mercedes-Benz Grosser Offener Tourenwagen – uit de W150-serie van het merk, die tussen 1938 en 1943 werd gebouwd – verwijst niet naar de prijs (hoewel dat wel eens zou kunnen), maar naar de 7,7 liter grote achtcilinder-in-lijn onder de monsterlijk lange kap.De geblazen benzinemotor met de k van kompressor weet 230 pk te generen, maar werkt zoals vele krachtbronnen uit die vervlogen tijd vooral op koppel. Misschien maar goed ook, want de gigantische sloep is nogal zwaarlijvig en dan drukken we ons nog zacht uit. Een deel van het enorme gewicht komt op conto van de bepantsering, overwegend kogelwerend glas. Kortom, de topsnelheid van 160 km/h lijkt enkel op papier heel wat. In werkelijkheid is de 770k allesbehalve de ideale vluchtauto.Uiteraard hoeven we niet uit te leggen dat er rondom deze overigens perfect onderhouden Mercedes een zwart randje zit. Daarvan is ook veilinghuis Woldwide Auctioneers zich zeer bewust, vandaar dat is besloten tien procent van de opbrengst te doneren aan educatie over de Jodenvervolging. In dat licht bezien kan de auto in januari niet hoog genoeg afgehamerd worden.