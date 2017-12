Duitsland scherpt regels winterbanden aan vanaf 2018

Er heerst momenteel gekkenhuis bij de bandenboeren. Niet alleen hebben veel Nederlanders, heel typisch, eerst echt winterweer afgewacht, ook de strengere regels in Duitsland heeft veel mensen, met name wintersportfanaten, doen besluiten en masse winterbanden aan te schaffen. Wat gaat veranderen?

Duitsland scherpt de regels rond winterbanden aan. Een band met daarop de letters M+S (modder en sneeuw) wordt door onze oosterburen niet langer aangezien als volwaardige winterband. Wil een winterband in aanmerking komen voor deze strengere visie, dan moet deze ook voorzien zijn van het Alpine-symbool, een sneeuwvlokje.



Overgangsperiode

Niet op de hoogte van deze aanstormende regel en zopas winterbanden gekocht of had je die nog, terwijl je aan de vooravond staat van je wintersportvakantie? Geen paniek. M+S-banden volstaan nog tot 30 september 2024, mits deze zijn aangeschaft voor 1 januari 2018. Koop je winterbanden na de jaarwisseling, dan is het wel verplicht een set aan te schaffen voorzien van een sneeuwvlokje.



Bekeuring of erger

Hoewel aan te raden, zijn winterbanden in Nederland niet verplicht tussen oktober en april. In Duitsland is dat wel zo. Heb je die niet, maar rijd je wel de grens bij bijvoorbeeld Oldenzaal, Nijmegen of Venlo over in deze periode, weet dan dat je beboet kan worden omdat je auto niet afdoende winterklaar is.



De bekeuring hiervoor bedraagt 60 tot 80 euro, en dit kan oplopen wanneer je tevens niet beschikt over antivries in je ruitensproeiervloeistof of het gebrek aan sneeuwkettingen op besneeuwde bergweggetjes waar dit verplicht is. Raak je echter betrokken bij een ongeluk, helemaal bij winterweer, dan reageert de Duitse justitie zeer waarschijnlijk niet zo mild.