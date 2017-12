Volkswagen denkt serieus na over Arteon Variant

Sinds de zomer voert de Arteon als riante vierdeurs-coupé het modellengamma van Volkswagen aan. Hiermee kreeg de (Passat) CC een directe opvolger en zal er waarschijnlijk ook een last van de schouders van de hoogbejaarde Phaeton zijn gevallen (hoewel die al enkele maanden daarvoor al met pensioen was gestuurd).Hoe de Arteon het op de markt doet, is niet inzichtelijk. Maar allicht is het ook nog wat vroeg om daarover een oordeel te vellen. De verkoop moet immers nog goed en wel op gang komen. Toch schijnt Volkswagen dit niet af te willen wachten, en zijn de voorbereidingen voor een tweede carrosserievariant naar verluidt al getroffen. Mogelijk nog voor 2019 is deze Arteon Variant al een feit. Of moeten we zeggen Shooting Brake?Hoezo shooting brake? Wel, zoals je allicht weet heeft Volkswagen altijd het doel gehad de Arteon, en daarvoor de (Passat) CC, nadrukkelijk van de Passat te distantiëren en als geheel zelfstandig model te neer te zetten. Vandaar het veel flamboyantere design van het model. Een conventioneel stationwagenontwerp toepassen op de Arteon zou zodoende onverstandig zijn. Dan gaat 'ie teveel op de Passat variant lijken, en wie wil daarvoor nu dieper in de buidel tasten?Een shooting brake daarentegen, waarbij de daklijn veel sterker afloopt en de billen extra worden geaccentueerd… daarmee zou je mogelijk zelfs doorgewinterde Audi-rijders jaloers krijgen. Bovendien bekt Shooting Brake natuurlijk heel wat lekkerder dan Variant, ook niet geheel onbelangrijk in autoland en onder autokopers. Een klassieke shooting brake zal de eventuele Arteon Shooting Brake dan weer niet worden; daarvoor zijn maximaal twee portieren nodig. En dat zal Volkswagen niet aandurven. Jammer genoeg.