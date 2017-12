Prijs Kia Niro en Optima Plug-In Hybrid bekend

De Niro is de semi-compacte SUV van Kia – tussen de Stonic en Sportage – die niet geleverd wordt en zal worden met louter een benzine- of dieselmotor. Enkel volledig elektrisch en hybride aangedreven versies zullen op het motorpalet prijken.De Niro Hybrid rijdt al wat langer rond en de hier nogmaals behandelde Plug-In Hybrid werd voorgesteld op de Autosalon van Genève in maart. Binnenkort is die laatste dan ook daadwerkelijk te koop en de vanafprijs begint bij net geen 35 mille. En de volledig elektrische Niro? Die wordt in de loop van 2018 verwacht.De aandrijflijn van de Plug-In wijkt op punten af van die van de Niro Hybrid. Zo wordt de plug-in-versie mede aangejaagd door een elektromotor met niet 44 pk maar 60 pk. De benzinemotor waarmee de elektro-unit samenwerkt is wel even krachtig met 105 pk. Het systeemvermogen bedraagt 141 pk en 265 Nm en daarmee is het onder de 11 seconden naar 100 km/h acceleren. De topsnelheid van de Niro Plug-In Hybrid ligt op 172 km/h. En de elektrische actieradius? Die bedraagt volgens de NEDC-meetmethode 58 kilometer. In de praktijk zal dit neerkomen op zo'n 35 kilometer.Kia zet de Niro Plug-In in twee vooraf samengestelde smaken in de showroom: als DynamicLine en Business Line. Die eerste is er voor € 34.595, terwijl die laatste een prijs van € 36.695,- meekrijgt. Ook is de vanafprijs van de Optima Sportswagon Plug-In Hybrid reeds bekendgemaakt. Die luidt€ 42.975,-.