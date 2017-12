Super-de-luxe BMW X7 wordt al geproduceerd

Afgelopen september toonde BMW in Frankfurt de Concept X7, een realistische voorbode van een nieuwe SUV-vlaggenschip boven de vertrouwde X5. Wel, zo blijkt nu, de kolos was toen al zo goed als productierijp, want zonet hebben de Duitsers laten weten dat de eerste voorseriemodellen reeds in het Amerikaanse Spartanburg van de band zijn gerold.

Het lijkt op deze manier alsof BMW een fase overslaat en meteen vanuit de conceptversie doorstoomt naar de marktlancering van de X7 . Maar niets is minder waar. Eind 2018 (en daarmee later dan verwacht) volgt er alsnog een daverende onthulling van het productiemodel op vermoedelijk de LA Auto Show. De bouw van enkele voorseriemodellen is expliciet bedoeld op de puntjes om de i te zetten. En natuurlijk om extra aandacht rond de super-de-luxe familie-SUV te generen.De X7 belooft het nieuwe vlaggenschip van BMW te worden. Ja, je leest het goed: ook de 7-serie zal hierdoor zijn vertrouwde toppositie moeten afstaan. In München willen ze het namelijk opnemen tegen bewezen klasbakken als de Range Rover, de duurste Q7-modellen en de Mercedes GLS. Maar klanten weghouden bij de Bentley Bentayga is eveneens een ambitie. Reken er zodoende gerust op dat de X7 de meest luxe en technologisch geavanceerde BMW van het moment gaat worden. Kortom, een auto om in de gaten te houden.Meer weten wat je zoal kunt verwachten, lees dan ons uitgebreide artikel over de Concept X7 i-Performance