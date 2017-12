Nio ES8 kost de helft van een Telsa Model X

Een generiek design, beetje Volvo-achtig zelfs, een beloofde, elektrische actieradius van 350 kilometer en aan snelheid ook geen gebrek, dankzij 653 pk en 840 Nm aan vermogen. Niet zo gek dat de spurt naar honderd er al na 4,4 seconden opzit, ondanks dat het elektrische gevaarte 5 meter lang is en plek biedt aan 7 personen. Het wagengewicht zou evenwel meevallen dankzij intensief gebruik van aluminium. De ES8 is zelfs al autonoom-ready. Tal van sensoren, camera's en radarsystemen zorgen daarvoor.Het Chinese Nio, tot voor kort vooral bekend vanwege de vorig jaar geïntroduceerde, bloedsnelle EP9 , heeft serieuze plannen, en niet alleen met de ES8. Zo is het voornemens ook 1.100 zogeheten Power Swap Stations uit de grond te stampen. Dit zijn wisselstations waar toekomstige ES8-rijders in luttele minuten een leeg accupakket kunnen verruilen voor een volle. Daarnaast heeft het pas in 2016 opgerichte Nio plannen voor het neerzetten van 1.200 laadpalen. Daar voor 100 kilometer aftrappen zou slechts tien minuten duren.En dan de prijs: om en nabij de 70.000 euro moet de Nio ES8 gaan kosten. De helft van wat een Model X kost dus. Klinkt als een aantrekkelijk alternatief, nietwaar? Lijkt ons wel, ware het niet dat Nio op dit moment geen plannen heeft voor een lancering buiten China.