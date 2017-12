'Appongeluk' woord van het jaar 2017

Zelden tot nooit heeft het woord van het jaar een positieve lading en ook nu is dat het geval, helaas. En dan heeft de (on)gelukkige winnaar ook nog eens betrekking op de door ons zo geliefde branche. Verkozen tot woord van het jaar is namelijk 'appongeluk'.

Bokitoproof in 2007, swaffelen in 2008 en ontvrienden in 2009, gevolgd door gedoogregering een jaar later en tuigdorp in 2011. Keer op keer hangt er een negatieve zwerm rondom het verkozen woord van het jaar. Ook in 2014 (dagobertducktaks) en verleden jaar met treitervlogger. Enkel 'selfie' (2013) kon nog op een glimlach rekenen of was op z'n minst onpartijdig. Hoe zit dat toch? Geen idee, maar zeker is dat de Dikke Van Dale weer een niet bepaald vrolijk woord rijker is: appongeluk. Met 20% van de stemmen is dat verkozen tot woord van het jaar 2017.



In het spoor van…

De automotive industrie zit het de laatste tijd niet meer wat spontaan bedachte en daarna zeer populaire geworden woorden betreft. Sinds een paar jaar is sjoemelsoftware namelijk ook niet meer weg te denken uit onze maatschappij, het woord van het jaar 2015. En nu dus appongeluk als kersverse toevoeging aan dat bedenkelijke rijtje, dat het heeft gewonnen van fipronilei (14%) en regenboogtaal (13%).



Niet echt iets om trots op te zijn, en we vrezen dat appongeluk nog vaak gehoord en gelezen zal worden nu het aantal verkeersslachtoffers weer aan het stijgen is, mede vanwege smartphone-gebruik achter het stuur. In 2018 weer een positief beladen woord graag…