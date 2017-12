Nieuwe Volkswagen Touareg naakt gespot

Volkswagen kwam wat laat op gang, maar nu het op stoom is laat het merk er geen gras over groeien: in rap tempo heeft het binnenkort een compleet nieuwe SUV-gamma. Met de Tiguan viel al eerder kennis te maken, evenals de T-Roc en 7-persoonsuitvoering van de Tiguan, de Allspace. Aan de onlangs gespotte, kleine T-Cross wordt hard gewerkt en de nieuwe Touareg is nu ook klaar, zo blijkt.De officiële presentatie van die laatste verwachten we op de NAIAS in Detroit, medio januari, of anders de Autosalon van Genève, begin maart.Het is niet de eerste keer dat we de derde generatie Touareg tegen z'n grote lijf lopen. Maar nooit eerder zo naakt. Er zit zelfs geen sticker meer op, waardoor des te meer is te zien hoe trouw Volkswagen is gebleven aan de T-Prime Concept die het in april 2016 in Beijing toonde. Dat had het immers ook beloofd.Technische details weet Volkswagen tot op heden goed onder de pet te hadden. Eventjes geduld daarop nog dus. Maar gissen kan natuurlijk altijd. Als de definitieve maatvoering overeenkomt met de T-Prime, dan is de nieuwe Touareg nog een stuk lang dan zijn voorganger. Liefst 20 centimeter, wat het totaal op 5 meter brengt. De breedte en hoogte blijven met respectievelijk 2 meter en 1,70 meter vrijwel gelijk.Niettemin zou de nieuwe Touareg hiermee tot de grootste SUV's van Europese makelij gaan behoren. Tezamen met bijvoorbeeld de Mercedes GLS, Audi Q7 en Bentley Bentayga. Of die laatste twee gesproken. Onderhuids zullen die diverse componenten met de Touareg delen. Op de motoren na, want op dat gebied blijft de Volkswagen een stuk meer 'volks'.Bron: vwvortex.com