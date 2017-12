Tips voor een geslaagde proefrit

Een gebruikte auto: controleer of alles werkt

Bij een gebruikte auto moet je op andere dingen letten dan bij een nieuwe auto. Er is een aantal zaken die je vooraf kunt checken. Zoals wie de vorige eigenaar was. Of wat er de afgelopen jaren met de auto is gebeurd. Ook tijdens de proefrit let je op extra dingen dan bij een nieuwe auto. Bijvoorbeeld of de remmen of schokbrekers het wel goed doen. Gebruik onze onderstaande tips.









Laat de muziek uit tijdens een proefrit

Altijd leuk, zo'n proefritje. Het liefst wil je alles uitproberen. Natuurlijk ook die mooie geluidsinstallatie. Een belangrijke tip: laat de muziek uit tijdens de proefrit. Want alleen dan hoor je 'de rare geluidjes' van de auto. En of de motor soepel loopt.



Probeer verschillende routes uit

Je kunt de auto het beste testen als je op verschillende wegen rijdt. Bijvoorbeeld een weg met klinkertjes en door een woonwijk met veel verkeersdrempels. Rijdt de auto dan nog steeds zo fijn? En hoe bevalt de auto als je op een rotonde rijdt?



Nog even een tip na een geslaagde proefrit

Was het een leuk ritje? Neem nooit direct een beslissing. Zet eerst thuis even alles rustig op een rijtje. Weet je het na een goede overweging zeker? Neem dan contact op met de verkoper en onderhandel over de prijs. Is je tijdens de proefrit iets opgevallen aan de auto? Bespreek dit dan. Misschien kan er iets worden gerepareerd. Of kan er iets van de prijs af.



Koop je een nieuwe auto? Dan kun je ervan uitgaan dat alles goed werkt. Testen of de remmen wel goed werken en alle elektrische ramen het doen is overbodig. Maar het is wel verstandig te bekijken of de auto past bij je wensen. Maak daarom van tevoren een lijstje. Wat vind je belangrijk? Wil je een auto die comfortabel op de snelweg rijdt? Of ga je liever voor een auto waarmee je gemakkelijk kunt parkeren? Check tijdens de proefrit alle punten van je lijstje. En gebruik de tips die je in de onderstaande afbeelding ziet.