Dit is 'm: de Tesla Model S als stationwagon

De Tesla Model S Wagon zat er al een tijdje aan te komen. RemetzCar kondigde eerder al aan met een ombouwkit te komen, maar Qwest is ze nu te snel af met een werkend prototype. Qwest specialiseert zich in koolstofvezel kits, dus drie keer raden welk materiaal er bij de ombouw van de Model S gebruikt is.Qwest ging aan de slag met een Model S P90D en heeft de kit zo goed als af. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want de Model S zit vol sensoren en elektronica. Die moet je allemaal checken, zodat je geen storingen veroorzaakt met je nieuwe onderdelen. Qwest riep ook de hulp in van Tesla zelf, zodat ook toekomstige software-updates geen roet in het eten gooien.De coachbuilder deelde afgelopen weekend de eerste video van het werkende prototype. Zoals gezegd zijn de nieuwe onderdelen grotendeels gemaakt van koolstofvezel, zodat de auto wel groter wordt, maar niet veel zwaarder. Het is helaas nog niet bekend wat de kit moet gaan kosten, dus nog even geduld voor verdere details.