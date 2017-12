Toyota mikt op 5,5 miljoen elektrische auto's in 2030

Toyota was met de Prius een van de voorlopers op het gebied van hybrides, maar de komende jaren gaan de Japanners pas echt aan de bak.

De fabrikant heeft concreet laten weten wat er voor de nabije toekomst op stapel staat. Het is de bedoeling dat er in 2030 in totaal 5,5 miljoen geëlektrificeerde Toyota's van de band rollen, waarvan 1 miljoen volledig uitstootloze voertuigen. De eerstvolgende mijlpaal staat gepland voor 2025, want dan moeten alle modellen met elektromotor bij de dealer staan.



De komende jaren staan in het teken van de introductie van die modellen. Toyota wil tien elektrische auto's klaarstomen voor marktlancering, terwijl er ook gewerkt wordt aan voertuigen met een brandstofcel. Of die techniek binnen een jaar of vijf commercieel interessant genoeg is blijft natuurlijk afwachten, maar misschien weet Toyota in dat opzicht meer dan wij.



De sleutel tot EV-succes is in handen van Panasonic, want zij werken samen met Toyota aan een nieuw accupakket. Die pakketten moeten niet alleen meer vermogen leveren, maar ook qua hergebruik interessanter worden.