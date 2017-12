De Tesla-taxi's van Schiphol gaan in de verkoop

Het was in 2014 groot nieuws dat er Tesla-taxi's zouden gaan rijden op en rondom Schiphol. Inmiddels hebben ze bijna allemaal meer dan 200.000 kilometer op de teller staan en dus is het tijd om ze met pensioen te sturen. All Cars Company heeft er op dit moment vier te koop staan met een vanafprijs van 39.000 euro.Voor dat bedrag krijg je een dealeronderhouden Model S die 280.000 kilometer gereden heeft. Voor 45.000 euro heb je er een met 220.000 kilometer op de teller. Op alle auto's zit nog fabrieksgarantie, dus mocht er onverwachts iets stuk gaan, dan kun je in principe gewoon bij Tesla aankloppen.De Tesla's zijn uitgevoerd in donkerblauw metallic en staan op 19" lichtmetalen velgen. Het interieur is voorzien van beige leder. Verder kun je onbeperkt terecht bij Superchargers. Ook het techpakket is geïnstalleerd en dat betekent dat je zonder sleutel in kunt stappen en bijvoorbeeld verlichte handgrepen krijgt.Je kunt hier bekijken welke auto's er nog te koop staan.