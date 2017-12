Redactie 17 december 2017

Audi vertoeft momenteel in en rondom het Spaanse Malaga vanwege de nieuwe RS 4 Avant. Tezamen met de oudjes. Zelfs voorvader, de RS 2 Avant, is erbij. De betere familiereünie dus, waar wij graag bij zouden zijn. Memorabel ook, want zo vaak aanschouw je alle RS 4-generaties niet bij elkaar. Gelukkig zijn er deze schitterende, kleurrijke foto’s.