Opel Insignia GSi te bestellen

Niets te doen komend weekend? Wat te denken van een bakje koffie doen bij de Opel-dealer. Kun je meteen de Insignia GSi in levenden lijve bewonderen. Maar weet alvast wat 'ie moet kosten.

Opel-fanaten door dik en dun konden hun geluk niet op toen hun favoriete automerk de terugkeer van GSi aankondigde. De Insignia heeft de eer het illustere sportlabel af te trappen en wel in twee smaken: als limousine, Grand Sport genaamd, en als station, de extra ruime en praktische Sports Tourer.



Vlotte prestaties

Nogmaals voor de duidelijkheid: het herboren GSi vervangt OPC niet. Die laatste blijft bovenaan de voedselketen binnen Opel staan. Vandaar dat de Insignia GSi over een fractie mindere maar nog altijd aansprekende prestaties dan de sterkste OPC, de Astra met 280 pk. Niet voor niets is de nieuwe GSi sneller op de Ring dan de OPC op basis van de vorige generatie Insignia (met 325 sterke V6)



Het nieuwe GSi trapt af met 260 pk, opgewekt door een tweeliter viercilinderturbo. Daarmee accelereert de Insignia Grand Sport-uitvoering vanuit stilstand naar 100 km/h in 7,3 seconden. De Grand Tourer doet er een fractie langer over, maar beide kennen een topsnelheid van 250 km/h.



En dan nu de prijs

Om maar met de deur in huis te vallen: 65 mille! Voor minder doet Opel de Insignia Grand Sport GSi niet van de hand en krijg je een euro terug. Wil je de stationvariant op de oprit, reken dan op een vanafprijs van € 66.499,-. Maar het kan nog duurder. Het sportmodel is er namelijk ook met een krachtige, 210 pk sterke dieselmotor. En die kost zelfs € 72.999,-. Oef!



Hoezo dat? Wel, om een indicatie te geven: de +250 pk sterke D-segmenters van de Duitse en Britse luxemerken zijn gemiddeld zo'n tien mille voordeliger, en rond de 65 mille heb je zelfs een motorisering met ruimschoots 300 pk te pakken aldaar.