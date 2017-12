Pagani Huayra Lampo wil eigenlijk een klassieke Fiat zijn

Redactie 15 december 2017

Daags na de Zonda Riviera heeft Pagani alweer z’n volgende one-off afgeleverd. Ditmaal en voor de verandering op basis van de Huayra. Vergaande details over de markante decoratie ontbreken, maar dat is prima. De wel beschikbare, uiterst sfeervolle fotogalerij van de zo gedoopte Huayra Lampo spreekt boekdelen. Voor wie niet zo thuis is in historische auto’s: deze eenmalige Pagani is zoveel mogelijk geïnspireerd op de exentrieke Fiat Turbina uit 1954, waarvan een afbeelding voor de volledigheid is bijgevoegd. Goed gelukt, nietwaar?