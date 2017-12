En het meest gegooglede automerk in 2017 is...

Volgens Google is Ford het meest gegooglede merk in de VS. Vooral in Centraal-Amerika en de zogenoemde Mid-West werd er veel naar gezocht. De achterliggende reden is helaas onbekend, maar iets in ons zegt dat de markante bestelprocedure rond de nieuwe GT er een aanzienlijk aandeel in heeft gehad. Die was immers nogal omstreden, waardoor velen hier graag het fijne van wilde weten. Ook zonder half miljoen op de bank.Op twee staat Lexus. Het Japanse luxemerk kon vooral op aandacht rekenen in Californië, Florida en Georgia. Zou Lexus dan toch een gevoelige snaar weten te raken met haar opzienbarende designs? Of treden de Yankees al meer in de voetsporen van de Europa autokoper die reeds en masse hybride- en volledig elektrisch rijden heeft omarmd? Een combinatie van deze twee kan natuurlijk ook.En op drie? Geen BMW, geen Mercedes, en zelfs geen Cadillac of Tesla als aangewezen boegbeelden van de Amerikaanse auto-industrie. Volkswagen dan misschien, aangezien de dieselgate aan de overkant van de Atlantische oceaan nog wel even zal naslepen? Nop, zelfs die niet. Het betreft Kia. De Zuid-Koreanen complementeren Google's podium van meest gezochte automerken in 2017. Wie had dat vooraf gedacht?! De internetgigant zelf ook niet. Maar het was grotendeels te danken aan de flamboyante Stinger Nu het ereschavot gevuld is blijven er nog 7 automerken over op Google's toplijstje van meest gegooglede automerken. Wie denkt dat Tesla nu wel aan de beurt is, heeft het mis. Goed mis. Die staat namelijk pas op plek 7. Daartussen zitten eerst nog Toyota, Honda, Buick en Acura, Honda's luxemerk. Hekkensluiters zijn Hyundai en Dodge, wat ons bij de prangende vraag brengt: waar zijn de Europese (luxe)merken?!