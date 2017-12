Audi RS 4 Avant heeft prijskaartje

Is het instappen en wegrijden in een RS 5 Coupé vanaf 116.630 euro, de nieuwe RS 4 Avant wisselt van eigenaar voor 119 mille en wat zakgeld. Hiermee prijst Audi haar meest compacte powerstation op het niveau van de Mercedes-AMG C 63 S Estate. Die kost zo'n duizend euro meer, maar beschikt tevens over een 510 pk sterke biturbo-V8. De RS 4 Avant doet het met een 450 pk sterke, dubbel geblazen V6. De S-loze C 63 AMG, goed voor 476 pk, is er vanaf € 111.707,-. En BMW M? Die heeft strikt genomen niets in deze categorie. De M3 is er immers niet als station. Als sedan staat die voor 113 mille in de boeken. Met een vermogen van 431 pk.€ 120.095,- is zeer veel geld, maar de Audi RS 4 Avant geeft ook veel terug. Zo knalt hij in 4,1 seconden naar de 100 km/h, vormt een top van 280 km/h geen enkele moeite (mits het optionele RS Dynamics-pakket is aangevinkt) en pakt 'ie qua uiterlijk vertoon en luxe zoal uit met een heldhaftige bodykit, de betere wielen, een uitgebreid infotainmentsysteem en een al heel behoorlijk klinkend audiosysteem.Optioneel zijn er onder andere zaken als een muziekinstallatie van Burmester met 19 speakers, Matrix LED-koplampen, keramische remmen, RS dynamic steering en het RS sportonderstel plus met Dynamic Ride Control. Elektronische rijassistenten zijn er in de vorm van onder meer adaptive cruise control met fileassistent, een parkeerassistent, cross traffic assist achter, verkeersbordherkenning en Audi pre sense city. Bovendien is de RS 4 voor het eerst ooit te voorzien van een trekhaak.