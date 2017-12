Euro NCAP kent geen genade voor Fiat Punto

Eens in de zoveel tijd duikt het gerucht op dat het doek definitief gaat vallen voor de lang geliefde Fiat Punto. Hij is er nog steeds, maar er komt geen opvolger klinkt het in de wandelgangen. Van een afstandje is dat onbegrijpelijk, al moeten we daar misschien niet zo rouwig om zijn nu Euro NCAP de resultaten van haar laatste crashtests kenbaar heeft gemaakt. Zo klapten het Zweedse veiligheidsinstituut onder meer de Fiat Punto weer eens tegen het beton en bij het analyseren van de scores krabden de laboranten zich eens goed achter de oren. En nu jij vast ook.Mocht er toch een opvolger komen, natuurlijk is het dan aannemelijk dat deze een stuk veiliger zal zijn. En het helpt ook niet dat de huidige Punto botten bevat die stammen uit het jaar 2005. Daar komt nog bij dat Euro NCAP er ook niet milder op is geworden (zo tellen elektronische engeltje tellen tegenwoordig zwaar mee).Dan nog. Geen enkele ster! Niet eens één. Bij een auto die nog altijd her en der ter wereld als nieuw kan worden besteld. Ook in Nederland. Hiervan zou Fiat toch het schaamrood op de kaken moeten krijgen?! En anders zou dit wel een dikke stok achter de deur moeten zijn om vaart te maken met een gloednieuwe Punto.Naast de Punto werden ook de Hyundai Kona, Kia Stinger, BMW 6-serie, Jaguar F-Pace en Dacia Duster getoetst op hun (moderne) veiligheid. Stuk voor stuk gingen ze met de maximale 5 sterren op zak naar huis, behalve de nieuwe Dacia. Die komt niet verder dan 3 sterren. Idem dito de Zuid-Koreaanse sportsedan, maar alleen wanneer deze niet is voorzien van belangrijke assistentiesystemen.Dat Euro NCAP strengere eisen hanteert wordt duidelijk aan de hand van testresultaten van auto's die voor de tweede maal zijn getoetst, luttele jaren nadat ze werden geïntroduceerd. Scoorden deze destijds nog 5 sterren, op basis van de huidige criteria schoppen de Alfa Giulietta, Ford C-Max en DS 3 het niet verder dan 3 sterren. Knap is dat de pas gefacelifte Toyota Yaris wel 5 sterren weet te behouden.