Volkswagen Up! GTI kan besteld worden

Met de Up! GTI gaat Volkswagen enigszins terug naar de oer-GTI op basis van de Golf Mk1: compact, licht en niet te onderschatten rap. 115 pk geniet de snelste Up! ooit en daarmee is het binnen 9 tellen naar 100 km/h spurten. De topsnelheid ligt op net geen 200 km/h. Geloof ons, dat zal bijzonder vlotjes voelen in zo'n compact karretje als de Up!Fun heeft echter wel z'n prijs. Volkswagen vraagt maar liefst € 19.840,- voor haar kleinste GTI. Sowieso serieus geld voor een auto, maar helemaal voor een A-segmenter. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtig dat de Up! GTI een zeldzaamheid op de wegen wordt en enkel wordt gekocht door ware GTI-fanaten. De 5-deursuitvoering is er overigens vanaf € 20.215,-.In ruil voor 20 mille is Volkswagen wel zo aardig de basisuitrusting rijkelijk te vullen. Naast een handbak en speciale 17 inch wielen, en verlaagd onderstel, tal van GTI-logo's en natuurlijk de welbekende Jacky-ruitjesbekleding, krijg de koper onder meer ook airconditioning, verwarmbare voorstoelen, cruise control, parkeersensoren achter, Radio Composition met smartphone-integratie en elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels.Optioneel is de up! GTI aan te kleden met zaken als een panoramadak, Beats-audiosysteem, DAB+ digitale radio-ontvangst en een achteruitrijcamera.De Up! GTI is leverbaar in een diverse klassieke GTI-kleuren: Red, Pure White en de metallic tinten Dark Silver en Black Pearl. Red, Pure White en Dark Silver zijn ook te bestellen in combinatie met een zwart dak. Tot slot de levertijd. Wie snel beslist, kan nog voor het aanbreken van de lente rondscheuren.