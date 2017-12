Nieuwe 1.3-turbo voor Renault, Nissan en… Mercedes

Renault-Nissan introduceert een gloednieuwe turbobenzinemotor met een bescheiden slagvolume van 1.3 liter. 'Hoezo, er zijn immers kleinere driecilinders?!' denk je nu mogelijk. Het betreft hier echter een vierpitter. Het blok is ontwikkeld tezamen met Daimler, maar zal debuteren in de Scénic.

1.330 cc meet de nieuwe turbobenzine om precies te zijn. Een bescheiden longinhoud voor een moderne viercilindermotor, al vervangt 'ie de 1.2 TCe, tevens een viercilinder. De meeste merken durven zich echter niet (langer) te wagen aan zo'n bekrompen vierpitter. Lager dan anderhalve liter inhoud gaan de meeste fabrikanten voortaan niet.



Verfijning

Afijn, Renault-Nissen en Daimler denken dat 1.3 liter het ideale compromis is tussen kracht en efficiëntie. Daartoe beschikt het nieuwe motorblok zoal over een systeem met een inspuitdruk van 250 bar. De vormgeving van de verbrandingskamer is daarnaast geoptimaliseerd om een beter lucht/brandstofmengsel te bekomen, terwijl de kleppen worden gestuurd door een systeem met een variabele kleptiming. Dat laatste zorgt vooral voor meer koppel bij lage toeren en een vlakker verloop van de koppelcurve. De interne componenten van het blok zijn overigens met een coating behandeld om de wrijving te beperken. Een technologie waarover de Nissan GT-R ook mee uitpakt.



Drie versies

Er komen in eerste instantie drie varianten van deze motor. De zogenoemde TCe 115 krijgt een vermogen van 116 pk bij 4.500 tpm. Dat betekent dat deze versie een gelijkwaardig vermogen laat optekenen als de oude TCe 115. Het koppel daarentegen ligt hoger met 220 Nm, versus 190 Nm voor de 1.2. Het gemiddeld brandstofverbruik ligt in het geval van de Renault Scénic op 5,4 l/100 km, een winst van twee tiende.



De twee andere versies zijn de TCe 140 met 140 pk en 240 Nm en de TCe 160, goed voor 163 pk en 270 Nm. Ook hierbij liggen de koppelwaardes een stuk hoger dan bij de 1.2 TCe. Daar zit de voornaamste bruikbare winst dus. Opvallend genoeg verbruiken de '140' en zelfs de '160' niet meer dan de nieuwe TCe 115. Ook 5,4 l/100 km voor de Scénic en 5,5 l/100 km voor de Grand Scénic. Tenminste, volgens de NEDC-meetcyclus.



De twee krachtigste versies zullen naast de standaard handbediende zesbak ook leverbaar zijn met een automaat met zeven versnellingen en dubbele koppeling.



En Daimler?

Ja, Mercedes-Benz zal ook van deze centrale gebruik maken. Wellicht is de nieuwe A-klasse, die in maart op het Autosalon van Genève wordt voorgesteld, de eerste die de 1.3 liter onder de kap krijgt. En reken op z'n minst op een implementatie in het volledige A-gamma, met inbegrip van de CLA en GLA. Zelfs de C-klasse sluiten we niet uit.



Prijzen

Renault weet nu ook de vanafprijzen van de Scénic en Grand Scénic met nieuwe 1.3 TCe-motor. Ze luiden respectievelijk € 26.890,- en € 28.090,-. Beide voor de TCe 115 en in de uitvoering Life.



Liever meer kracht? Verkies dan een van de twee andere configuraties: de TCe 140 en TCe 160. Die eerste is er tegen € 29.190,- en de andere, de sterkste, kost minstens € 36.390,- (beide prijzen gelden voor de Scénic). De Grand Scénic met dezelfde motorvarianten heeft een meerprijs van € 1.200,-.