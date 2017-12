Topklasse SUV van Lexus in Detroit

De LA Auto Show is nog niet eens afgelopen of Lexus blikt al vooruit op de volgende invloedrijke tentoonstelling. Op de NAIAS in Detroit, medio januari, is het Japanse luxemerk voornemens een nieuwe topklasse SUV uit de hoge hoed te toveren.

Zinspeelt Lexus hier op een rivaal voor de Audi Q8, BMW X7 en Mercedes GLS? De Japanners willen er nog niet al te veel woorden aan spenderen, behalve dat het hier gaat om een 'ongelimiteerde crossover'. Bovendien geeft de zogeheten LF-1 Concept een preview van Lexus' volgende designtaal.



Trendvolger

Om alvast een plaagstootje uit te delen heeft Lexus een teaser de wereld in geslingerd die de achterzijde van de LF-1 toont. Opvallend detail daaraan is het doorlopende achterlicht, een nieuwe designtrend in autoland. Ook het typisch wulpse lijnenspel dat menig Lexus de laatste jaren siert lijkt weer aan de orde te zijn. En zien we daar nu een (stukje van een) sterk aflopende daklijn?



Lichtgevend 'snor'

De voorzijde van de Lexus LF-1 is al net zo'n markante verlichting, zo wordt alvast verklapt middels een tweede teaser in de aanloop naar de officiële onthulling op de NAIAS in Detroit (13 tot en met 28 januari). Mochten de Japanners bij het eventuele productiemodel vasthouden aan dit design en de LF-1 ook in Europa gaan voeren, dan moeten wij het helaas stellen zonder de oranje 'snor'-LED's. In tegenstelling tot de VS zijn die namelijk niet toegestaan op de Europese automarkt. Best jammer.