Aston Martin Valkyrie ook als allesovertreffende AMR Pro

1.030 kilogram, nog meer peekaa's en de visuele impact van een ruimteschip; het is de Britten en technologisch partner Red Bull Racing nog niet extreem genoeg. Die eer is weggelegd voor deze Valkyrie AMR Pro, de speciale circuitversie van Aston Martin's hypercar. Stoplichtsprintjes op de openbare weg zijn dan ook uit den boze.Waar je met de reeds gepresenteerde Valkyrie gewoon de openbare weg op mag, zal dat met de AMS Pro dus verboden zijn. Daarvoor zal 'ie simpelweg te extreem zijn, en dan moet je vooral denken in de richting van nog efficiëntere aerodynamica. Maar het verschil met de straatlegale uitvoering zit 'm ook in een intensieve gewichtsbesparing.Het resultaat van deze AMS Pro-behandeling? Naar verluidt een top van ruim 400 km/h, een productieaantal van slechts 25 exemplaren, maar bovenal het kunnen trekken van liefst 3,3 G in bochten en zelfs 3,5 G bij een noodstop. Voor 1.000 kilogram downforce draait de Valkyrie AMR Pro de hand namelijk niet om. Prestaties die zich volgens Aston Martin kunnen meten met een F1- en LMP1-bolide. Kortom, weet wat je eet voor je instapt.Ohw, en je te zijner tijd luchtig kleden is ook geen overbodige luxe. Airconditioning zal namelijk ontbreken op de Valkyrie AMS Pro, en zo eigenlijk alle zaken die strikt genomen niet benodigd zijn om snoeihard te gaan. Het infotainmentsysteem bijvoorbeeld, maar ook ruiten van glas. Bij de AMS Pro zullen deze gemaakt zijn van (lichter) polycarbonaat. Zelfs van de koolstofvezel monocoque wordt een paar millimeter extra afgeschaafd in de jacht naar onnodige kilo's.Naar verwachting wordt de bouw van de Aston Martin Valkyrie AMS Pro opgestart begin 2020.