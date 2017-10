Mazda steelt de show met schitterende, vierdeurs Vision Coupé

Was de tweedeurs RX-Vision die twee jaar geleden werd gepresenteerd al fraai, als vierdeurs Mazda Vision Coupé is 'ie zowaar nog mooier. En hoewel we stilletjes hadden gehoopt op het productiemodel van de RX-Vision – en daarmee eindelijk een opvolger van de illustere RX-8 (met wankelmotor) – mag dat van ons gerust nog twee jaar wachten als Mazda in ruil daarvoor beide concepts tot wasdom laat komen. Iets met geduld en een schone zaak, waarbij je bij Mazda nu al vrij zeker kan zijn, aangezien het merk doorgaans erg trouw blijft aan haar studiemodellen.Of er ook daadwerkelijk productieplannen zijn voor de Vision Coupé, daarover blijft Mazda momenteel ietwat oppervlakkig. Over de techniek onderhuids zelfs helemaal geen woord (maar we dromen natuurlijk over een wankelmotor). Niettemin schemert door dat de Japanners het idee van een wulpse, vierdeurs coupé zeker zien zitten. Maar een tijdspanne heeft het daar nog niet aan gehangen.Voor nu wil het met de Vison Coupé bovenal de evolutie van haar Kodo-design aantonen en daarmee het lijnenspel voor de volgende generatie Mazda's. Kortom, we kijken nu al uit naar de eerste levenstekenen van de nieuwe Mazda6, al spreekt Mazda ook dit zelf niet hardop uit. Dat is iets voor later waarschijnlijk, want de huidige generatie van dat vlaggenschip is immers ook de jongste niet meer. Wij zijn alvast aan het duimen geslagen.