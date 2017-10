BMW voert betrokkenheid Formule E nu al verder op

Andretti koos in de aanloop naar het seizoen 2015/2016 voor een nieuwe aandrijving, maar met dat pakket scoorde het team afgelopen seizoen in slechts vijf races punten. BMW is sinds 2016 nauw betrokken bij het Formule E-team en wil volgend jaar zelfs uitbouwen naar een volledig fabrieksteam.Om al komend seizoen beter te presteren heeft BMW ook voor 2017/2018 meer ondersteuning toegezegd, al hoeft Andretti geen hulp te verwachten op het gebied van de aandrijving. Volgens Motorsport.com stuurt BMW wel een aantal technici naar het team, zodat zij bij kunnen sturen waar nodig."Het afgelopen seizoen was heel teleurstellend, dat kunnen we niet verbergen", liet BMW-coureur Antonio Felix da Costa weten. "We moeten realistisch blijven. We willen beter, maar hebben wat technische problemen gehad in het voorseizoen. BMW heeft daarna veel geholpen en er is het nodige veranderd, dus daar ben ik erg blij mee."Da Costa had de hulp van BMW liever nog eerder gehad, al had het Duitse merk eigenlijk pas in de voorbereiding op het seizoen 2018/2019 in willen stappen. "We kwamen echt tekort. Ik weet nu hoe het moet voelen om steun te krijgen van Renault of Audi. We hadden een enorme achterstand qua software, hulpmiddelen voor de rijders en de aanpak van bepaalde situaties."