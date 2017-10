Brute Jaguar XE SV Project 8 jaagt over de Nordschleife

De vierdeurs sedan is met zijn 591 pk sterke V8 zeker niet kinderachtig. Dat blok werd zelfs nog niet eerder gebruikt in een straatauto, dus in dat opzicht kun je er wel op vertrouwen dat je aan vermogen geen gebrek hebt. De Project 8 haalt de 100 km/h in slechts 3,3 seconden, terwijl de topsnelheid met 320 km/h ook alles behalve doorsnee is.Om dit krachtige roofdier onder controle te houden beschikt de Project 8 over een elektronisch, actief differentieel en Intelligent Driveline Dynamics. Zo wordt het vermogen continu verdeeld over de voor- en achteras en heb je altijd optimale tractie. Ook de ophanging is aangepast voor preciezere besturing.Het draait niet alleen om vermogen. De Project 8 beschikt over een monocoque die grotendeels is gemaakt van aluminium. De motorkap, vleugels, splitter, bumpers en diffuser zijn gemaakt van koolstofvezel, om ook daar weer gewicht op te besparen. Wil je daarin helemaal voor de meest extreme optie gaan, dan kun je alle stoelen laten vervangen door twee koolstofvezel kuipstoelen me vierpunts gordels.