Onthulling definitieve Hennessey Venom F5 (465 km/h) nabij

De beloftes rond de Venom F5 doen je maag omkeren. Voor de snelheidsfreaks in positieve zin, welteverstaan. De nieuwe Hennessey doet het namelijk voor niet minder dan 1.450 pk, waarschijnlijk meer. Acceleratie naar 100 km/h? Twee keer knipperen met je ogen. Topsnelheid? 500 km/h bij wind mee. Maar een officiële 432 km/h zou al genoeg zijn, aldus Hennessey, want daarmee zou het Bugatti – eindelijk – uit de boeken rijden als bouwer van 's werelds snelste productieauto. Bij de vorige poging in 2013 en met de Venom GT, de voorganger van de F5, lukte dat namelijk niet.Nu klinkt het alsof Hennessey en Bugatti water en vuur zijn, maar niets is minder waar, zo blijkt uit een officieel bericht op de website van de Texanen:Er is dus wel degelijk sprake van gezonde concurrentie. Goed om te weten voor Stephan Winkelmann, de kersverse baas bij Bugatti Op 1 november, vanaf de SEMA in Las Vegas, wordt het doek van de Hennessey Venom F5 getrokken.