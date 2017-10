Zou jij 160 mille voor deze Porsche Macan betalen?

Porsche presenteert de Macan Turbo Exclusive Performance Edition, het absolute vlaggenschip binnen het leveringsgamma van het SUV-model. Maar ook de duurste met een prijs van € 158.400,-. Een lieve som, al krijg je daar ook best wat voor terug.

De Performance Edition (PE) heeft de Macan Turbo met Performance Package als basis. En dat betekent dat een 440 pk sterke, dubbel geblazen 3.6 liter V6 voor de stuwkrachten zorgt. De sprint? Die vergt slechts 4,4 seconden van je spaarzame tijd. En doorknallen kan helemaal tot 272 km/h. Of wat te denken van een tussenacceleratie van slechts 2,6 seconden van 80 naar 120 km/h. Dat is serieus vlot om maar niet te hoeven spreken over misselijkmakend snel. Gelukkig heeft de Macan PE ook puike remmen, die zijn voorzien van gegroefde remschijven.



Bomvol

Tot zover de technische prestaties. Want er is nog meer. Veel meer. Zo behoort ook het verlaagde sportonderstel PASM (Porsche Active Suspension Management) tot de standaarduitrusting, alsook het Sport Chrono Pakket en een speciaal auditief sportuitlaatsysteem. Rollen doet de Macan-topper op 21 inch Turbo Design-wielen en in de lichtunits tref je een en al LED's.



Exclusieve ornamenten

Maar het exclusieve karakter komt pas echt uit de verf aan de hand van diverse designaccenten die uitsluitend voor dit model beschikbaar zijn. Daartoe behoren onder meer hoogglans zwart gespoten elementen uitgevoerd met een contrasterende streep in karmijnrood op de voorspoiler, de diffuser en de sideblades. De letters 'PORSCHE' op de achterzijde zijn tevens uitgevoerd in hoogglans zwart, terwijl de modelaanduiding 'Macan turbo' gehuld is in karmijnrood.



Nog meer rood

Ook in het interieur zorgen zwart en rood voor bijzondere accenten. Standaard is namelijk het interieurpakket Exclusive Performance Edition. Dat betekent dat de zwarte lederen bekleding vele granaatrode accenten en Alcantara-elementen kent. Zo zijn de wangen van de voorstoelen uitgevoerd in granaatrood leder. Ook de stiksels van de lederen bekleding en de 'turbo'-aanduidingen op de hoofdsteunen, de gordels, de ring van de Sport Chrono-stopwatch en het sleuteletui zijn granaatrood. Zelfs de aluminium keuzehendel van de PDK-transmissie heeft een rood accent. Zoveel rood, je zou er als een wilde stier door aangetrokken worden. Kost je dus wel een rib…