Iemand vindt zomaar een Mercedes 300 SL... op Cuba!

Elke schuurvondst waarbij een zeldzame klassieker vanuit het niets opduikt is opzienbarend. En toch is de ene schuurvondst de andere niet. Sommige zijn pas echt de jackpot, zoals deze Mercedes-Benz 300 SL die opgedoken is op – jawel – Cuba.

De meeste exemplaren van de legendarische Mercedes 300 SL zijn terecht. Dat is niet zo gek aangezien een 300 SL – in niet eens zo'n heel fantastische staat – al gauw een waarde vertegenwoordigt van een miljoen euro. En de waarde ervan blijft maar stijgen zolang de markt van gewilde klassiekers zo oververhit is als nu. Kortom, wie een van de ontbrekende chassisnummers weet te vinden, is praktisch zeker van de jackpot. Mits diegene ook de rechtmatige eigenaar is.



Laatste plek waar je zou zoeken

Velen verzamelaars hebben het geprobeerd. Ze zochten en zochten en toch lukte het maar niet om de resterende 300 SL's waarvan het lot een mysterie is te vinden. Dat komt waarschijnlijk omdat ze niet op de juiste plaats zochten. Dat valt niet kwalijk te nemen, want het communistische en niet bijster welvarende Cuba is welhaast de laatste plek waar je gaat zoeken. En toch werd er daar een 300 SL gevonden onlangs. In een schuur, tussen andere spullen die al vele jaren geen liefde hebben ontvangen.



Ex-Fulgencio Batista?

Mede door de erbarmelijke staat van de opgedoken 300 SL is er weinig bekend over de extreem nagejaagde Mercedes. Eigenlijk alleen deze foto. Zelfs geen bouwjaar, al valt daar wel een aardige gooi naar te doen.



Eentje van vóór 1959, want daarna nam Fidel Castro – via een tweede staatsgreep – het regeringsstokje over van de door corruptie doorweekte ex-dictator Fulgencio Batista. De rest is bekende wereldgeschiedenis: Castro maakte van Cuba een communistische staat en gooide decennialang het paradijselijke eiland op slot. Westerse producten waren al die tijd een taboe of onbetaalbaar, zelfs voor de relatief vermogende Cubaan. Maar nu Castro het wat rustiger aandoet en deze 300 SL is ontdekt gaan geheid alle remmen los om 'm weer in ere te herstellen.