McLaren kondigt nóg een extreme supercar aan

McLaren maakt het zichzelf niet gemakkelijk door zo vaak en zo snel achter elkaar een supercar voor te stellen. Want de pas ingeluide BP23 , een codenaam, zou toch de snelste McLaren ooit worden? Dit rept het namelijk ook over het nu aangekondigde model dat net als de BP23 een aanvulling zal zijn op de Ultimate Series van het merk, daar waaronder ook de P1 staat ingedeeld. Welke is nu wat?Afijn, eigenlijk doet bovenstaande verwarring er ook niet toe. Beide zullen je organen een fikse optater kunnen geven. Bovendien meldt McLaren dat de nu aangekondigde supercar een auto betreft die verreweg het beste in z'n vel zit op een circuit, maar wel degelijk ook gewoon de openbare weg op mag. Bij de BP23 lijkt dat eerder andersom te worden.Dit gezegd hebbende ontpoppen er vermoedens dat de beide, nieuwe Ultimate Series stilletjes dezelfde auto zijn, maar de een net even wat anders van karakter is dan de ander. Een beetje zoals bij de P1 en P1 GTR, zeg maar. Of we goed zitten, dan zullen we in de loop van 2018 zeker weten.