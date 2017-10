Productie Lamborghini Urus al gestart »

Combineren kun je leren en daar blijkt Lamborghini inmiddels meester in te zijn. Want simultaan met het gunnen van een kijkje in de keuken van haar fabriek in Sant'Agata, maakt het tussendoor ook kenbaar dat de Urus nabij is.Sterker, de productie ervan is reeds gestart, al gaat het vermoedelijk nog om zogeheten voorseriemodellen waarbij de puntjes nog op de i moeten worden gezet voor de super-SUV daadwerkelijk in de showroom komt te staan. Niettemin zijn er dankzij deze fabrieksvideo al diverse glimpen van de Urus op te vangen.Voor wie het is ontgaan: de Urus is de spirituele opvolger van de LM002 die Lamborghini in de jaren '80 oorspronkelijk ontwikkelde voor militaire doeleinden. Achteraf kwam het daar niet echt van, en zo ontpopte de LM002 zich onder het normale gepeupel tot de ultieme SUV van zijn tijd. En nog altijd staat deze Humvee-tegenhanger zijn mannetje.De Urus echter zal zijn verre voorvader op alle fronten overtreffen, mede omdat het eigenlijk een compleet ander type SUV is. Naast snelheid en borstklopperij grossiert de Urus namelijk ook in luxe en comfort. Een beresterk V8 met turbo's zorgt voor de aandrijving op alle vier de wielen, goed voor een vermogen van zo'n 650 pk.Nee, nu duiden we niet op het formaat van de Urus, maar op de beoogde productieomvang van de SUV. Lamborghini is namelijk voornemens dat de Urus vanaf 2019 de helft van de totale productie van het merk voor rekening neemt. Dat komt neer op zo'n 3.500 tot 4.000 auto's per jaar.Nog meer verdiepen in de Lamborghini Urus? Ceck dat dit eerder verschenen artikel