Primeur voor Maxi-Cosi: eerste kinderzitje met airbags

Zo onschuldig als een pasgeboren kind, zegt men. Daar valt zeker iets voor te zeggen wanneer ze in de auto zitten, want eenmaal gegespt kunnen zij geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor een auto-ongeval. Voor de kleine spuit komt iedere klap rauw op het dak vallen. Dat heeft zo zijn voordelen (ontspannen spieren kunnen namelijk meer incasseren), maar nog altijd krijgen het hoofdje en nekje zwaar te verduren bij een botsing. En om die optimaal beschermen heeft Maxi-Cosi voor elkaar weten te boksen om airbags te integreren in een kinderzitje.Hoe het werkt? Wel, zodra Isofix, het gestandaardiseerde systeem voor het bevestigen van kinderzitjes in auto's, een botsing detecteert, blaast de Maxi-Cosi AxissFix Air in een ogenwenk twee mini-kussens rond de borststreek van het kind op. Hierdoor worden het hoofd en nek aanzienlijk beter opgevangen met een lagere kans op (blijvend) letsel. Meteen na de landing lopen de airbags razendsnel weer leeg om verstikking te voorkomen.De Maxi-Cosi Axissfix Air met zogenoemde Air Safety Technology is geschikt voor kinderen vanaf 4 maanden tot circa 2 jaar of met een lengte tussen 61 en 105 centimeter. Het 'luchtige' zitje kan bovendien zowel voor- als achterwaarts gebruikt worden. En de prijs? Die bedraagt 649 euro, al loont het nu al om te googlen.