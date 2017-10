Toyota Fine-Comfort Ride Concept overdrijft niet

In de verte heeft deze Toyota wel iets weg van de Espace , de ruimtelijke Renault die het MPV-concept ook al over een andere boeg wil gooien en voortaan nadrukkelijker als crossover door het leven gaat. Dat de Japanners de Fine-Comfort Ride Concept in een vergelijkbare paarse kleur showen als de Fransen destijds kan enkel toeval zijn. Toch? Al zijn de maten met een lengte van 4,83 meter, breedte van 1,95 meter en hoogte van 1,65 meter eveneens overeenkomstig met de Espace.Zeker is in elk geval dat de Fine-Comfort Ride comfort met een hoofdletter begint. Zowel letterlijk als opmakend uit het ogenschijnlijk zeer geriefelijke interieur, dat onder andere gevuld is met uitnodigende fauteuils die naar elkaar toe kunnen draaien voor nog meer gezelligheid.Even geen zin in een onderonsje met anderen, dan is het mogelijk je gevoelsmatig geheel terug te trekken in je eigen comfortzone door je zetel in de ligstand te positioneren. De Fine-Comfort Ride straalt in die hoedanigheid maximale ontspanning uit.Aan (digitale) luxe ontbreekt het ook niet en de vele grote ruiten kennen daarin een dubbelrol. Ze kunnen namelijk dienen als conventioneel glaswerk en als projectieschermen voor de moderne digitalisatie aan boord.De aandrijving zorgt ook al voor veel rust, want die is namelijk actief rond een brandstofcel. De in de wielen gebouwde elektromotoren, die daadwerkelijk voor de aandrijving zorgen, tappen van de waterstofcentrale de benodigde stroom af en staan volgens Toyota garant voor een indrukwekkende actieradius van 1.000 kilometer.Of een dergelijke afstand op waterstof ook reeds productierijp is, daarover wordt gezwegen. Maar Toyota wil ermee wel nogmaals aangeven dat het de brandstofcel niet uit het oog is verloren als veelbelovend alternatief voor de bestaande hybride- en EV-technologie.