365 pk voor Porsche 718 Boxster en Cayman GTS

Dat de 718 GTS tot de top behoren van alle verkrijgbare Boxster- en Cayman-modellen wordt meteen duidelijk als je de prestaties in ogenschouw neemt. Beide zijn uitgerust met een geblazen 2.5 liter viercilinder-boxerturbo, goed voor een vermogen van 385 pk. Sprinten naar 100 km/h duurt hierdoor nog maar 4,1 seconden en de topsnelheid van beide ligt op een respectabele 290 km/h. Een snelheidspotentieel dat binnen Porsche nog niet zo heel lang geleden was voorbehouden aan de 911. Sterker, er zijn nieuwe 911-modellen die het met minder moeten stellen.De 718 Boxster en Cayman GTS zijn er met een handgeschakelde zesversnellingsbak (voor wie aan de bak wil) of optioneel met PDK-transmissie (voor wie liever lui dan moe is). Bij de prijzen inbegrepen zijn het populaire Sport Chrono Pakket, Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel en Porsche Active Suspension Management, dat de carrosserie met 10 mm verlaagt.Verder herken je de GTS vooral aan diverse zwartgetinte accenten, zoals de koplampen en achterlichten, de zwarte onderzijde van de achterbumper en de centraal geplaatste zwarte uitlaatpijpen van het sportuitlaatsysteem. In het zijaanzicht zijn de in satijnzwart uitgevoerde 20-inch lichtmetalen velgen en zwarte GTS logo's aan de onderzijde van de deuren de blikvangers.In zekere zin mogen dergelijke zaken ook best standaard zijn, want de prijzen van de 718 GTS liegen er niet om. Zo begint de Cayman-variant bij € 107.300,- en is 'ie als Boxster nog eens minimaal tweeduizend euro duurder. Let op, dit zijn de tarieven voor de versies met PDK. Zelf schakelen vergt nog diepere zakken met respectievelijk € 112.565,- en € 114.565,-.