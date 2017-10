De 10 populairste occassions van Nederland

Als opvolger van de iconische Renault 5 heeft Renault de Clio in het leven geroepen. Waar de Clio in 1990 op de Europese markten kwam, was de auto in 1991 al ‘Europese auto van het jaar’. De Clio had opmerkelijk veel ruimte en opties aan boord voor auto’s in zijn klasse. Dat gaf de doorslag om de award aan de Clio uit te reiken. Het succes van de Clio kreeg zijn vervolg in 2006, toen de derde generatie opnieuw geëerd werd voor zijn royale ruimte. Om de ruimte van de Clio een nog grotere dimensie te geven, bracht Renault een stationwagen van de Clio uit. Deze verlengde uitvoering beschikte over dezelfde beenruimte, maar met een behoorlijk grotere laadbak.

In 2012 werd de nieuwste generatie van de Clio geïntroduceerd. Deze generatie is na vijf jaar nog steeds één van de best verkopende B-segmentauto’s. Met deze generatie Clio is de Renault Clio uitgegroeid tot de bestverkopende Renault van Nederland.

