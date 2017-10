Officieel: Polestar 1 ís productierijpe Volvo Coupé Concept

Liefst 640 miljoen euro zullen Zhejiang Geely Holding Group, het moederbedrijf van Volvo, en die laatste in Polestar pompen. Geld waarmee voormalige huistuner Polestar verder moet uitgroeien tot een automerk dat geheel op eigen benen kan staan. Als fabrikant die zich louter richt op hybrides en EV's, welteverstaan. Oftewel, een directe concurrent voor Tesla in het bijzonder. De nu gepresenteerde Polestar 1 is het eerste wapenfeit. En iets in ons zegt dat ze de uitspraak 'de eerste klap is een daalder waard' ook heel goed kennen in het hoge noorden.Vooruit, we melden het nog één keer: het is overduidelijk dat de Polestar 1 de blauwdrukken van de Volvo Concept Coupé heeft gebruikt, het studiemodel dat in 2013 bedoeld was om aan te tonen hoe een moderne interpretatie van de illustere Volvo P1800 eruit zou kunnen zien. Nou, bij deze.Ergens smaakt het wel een beetje raar dat daarbij geen Volvo-logo op de neus prijkt, maar hé, laten we daar nu eventjes niet over klagen. Niet in de laatste plaats omdat de Polestar 1 over een prestatiepotentieel beschikt waar je je vingers bij afgelikt.Was de Volvo Concept Coupé als plug-in hybride al geen stakker met 400 pk en 600 Nm, de Polestar 1 doet hier nog een flinke schep bij bovenop. Diens niet nader genoemde verbrandings- en elektromotor, dat de Electric Performance Hybrid-aandrijflijn wordt genoemd, schoppen het tezamen tot 600 pk en 1.000 Nm aan koppel!De Polestar 1 is een plug-in hybride, dus dat betekent dat ermee valt te stekkeren. Doe je dat trouw nadat de accu's leeg zijn, dan valt er telkens zo'n 150 kilometer geheel elektrisch mee te rijden. Volgens het kersverse merk betreft dit de grootste actieradius van alle plug-ins momenteel op de markt. Daar kan het weleens gelijk in hebben, echter Polestar 'vergeet' hierbij eventjes het feit dat de 1 pas in de loop van 2019 te verkrijgen is. En de elektrotechniek ontwikkelt zich snel in autoland. Heel snel.Polestar wil zich profileren als volmaakt EV-merk zoals Tesla dat ook is. Vreemd genoeg is de Polestar 1 daarbij meteen een vreemde eend in de bijt, want uitgerust met een verbrandingsmotor. Echter de nu ook al aangekondigde Polestar 2 en 3 zullen die niet meer behelzen. Om nog wat meer te verklappen: Polestar laat alvast weten dat haar 2 een direct antwoord zal zijn op de Tesla Model 3 en het bij de Polestar 3 om een volledig elektrische SUV gaat.Om te benadrukken dat Polestar een modern dan wel vooruitstrevend automerk is, zijn alle haar modellen enkel online te verkrijgen. We schrijven bewust verkrijgen, want echt kopen kun je de Polestar 1 niet. De tweedeurs 2+2-coupé valt namelijk enkel in abonnementsvorm te rijden. Daarbij heb je de keuze uit twee of drie jaar.In het nog onbekende maandtarief zijn alle kosten inbegrepen. Een aanbetaling is niet nodig. Het all-inclusive abonnement omvat onder meer haal- en brengservice voor onderhoud en de mogelijkheid om ook van andere Polestar- en Volvo-modellen gebruik te maken. Kortom, net zoiets als het Porsche Passport en Book by Cadillac in Amerika.Het samenstellen en bestellen van een Polestar kan tevens louter via internet gebeuren; via de website of app. Omdat de verwachting is dat klanten desondanks de auto ook in het echt willen zien, zal Polestar over de hele wereld zogeheten Polestar Spaces openen. Deze zelfstandige showrooms maken geen deel uit van bestaande Volvo-dealerbedrijven.