Licht ontvlambaar duur: race-overall van Steve McQueen

Vintagekleding is hot en doorgaans niet goedkoop. Vintage dat ook daadwerkelijk stamt uit vervlogen tijden nog kostbaarder, en tweedehands spul dat gedragen of gebruikt is door iemand als Steve 'Mr Cool' Mcqueen onbetaalbaar. En daar hoopt veilinghuis RM Sotheby's de lucratieve vruchten van te plukken nu het de welbekende Gulf Racing-overall heeft weten te strikken die Mcqueen droeg tijdens de opnamens van Le Mans, heden een populaire cultfilm.Uiteraard is de overwegend witte race-overall een aantal malen gewassen sindsdien, maar nog altijd wel compleet met daarop Michael Delany geborduurd, het personage dat Mcqueen speelde op en rond circuit La Sarthe destijds. Naast de bijpassende broek zit ook de fameuze Bell-helm bij het antieke kledingpakket dat tussen een geschatte 400.000 en 500.000 dollar in jouw kledingkast kan hangen.