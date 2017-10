Instapper nieuwe Volkswagen Polo is uiterst kale bedoening

Dat zogenoemde stickerprijzen als showroomlokkertje worden ingezet door de autobranche, daar kijken de meesten niet meer van op. Maar wat Volkswagen doet bij de voordeligste Polo in Duitsland, daar mag toch wel van geschrokken worden.Beelden van de basis-Polo aldaar zijn opgedoken en daar is zowat elke uitsparing - die eigenlijk is gereserveerd voor een luxueuze functie - dichtgetimmerd met een stuk plastic. Eén grote, kale, grijze bedoeling is en oogt het. Airco kun je al helemaal op je buik schrijven en verder dan 14 inch wielen schopt de goedkoopste Polo het bij onze oosterburen het niet. Op deze manier is het alsof we terug in de tijd worden geworpen in plaats van vooruit.Zijn er echt mensen die dit kopen of hier ook maar intrappen?! Kennelijk, en dan is het duimen dat deze kopers extreem fris en fruitig in het leven staan, zodat ze fluitend naar hun werk blijven rijden. Ongelofelijk welhaast, wat een schril contrast met hoe het ook kan binnenin de Polo (zie foto 5).