Fabriek Suzuki gesloten wegens een... panter 17 oktober 2017

Wanneer in westerste landen een fabriek enkele dagen op non-actief wordt gesteld, dan is dat veelal vanwege economische redenen of een ernstige kink in de kabel. Of misschien omwille van wateroverlast of hardnekkige stroomuitval. Dat het ook anders kan, weten ze inmiddels in India. Daar moest een fabriek van Suzuki Maruti twee dagen sluiten omdat op beveiligingsbeelden een luipaard was opgemerkt.

Panters alias luipaarden leven normaliter zeer solidair en in de luwe. Maar het nieuwsgierige exemplaar dat Suzuki's fabriek in Manesar, India, een bezoekje was kennelijk van andere aard.



Toen de luipaard bij de fabriek naar binnensloop waren op dat moment zo'n 500 medewerkers aan het werk, en zodra de grote kat werd gespot op camera's werden die acuut dringend verzocht hun werkplek te verlaten. Ook de noodstop van de machines werd meteen ingedrukt.



Jacht van twee dagen

Je zou denken dat zo'n groot, gevlekt beest vrij makkelijk te vinden is in een moderne, metalen jungle als een autofabriek. Echter de politie had twee dagen nodig om de luipaard te vangen. Met man en macht en veel rauw vlees als aas, waaronder zelfs levende geiten, werd het roofdier gelokt. En na ruim 36 uur had men 'm eindelijk te pakken. De luipaard werd verdoofd en later weer in het wild vrijgelaten.