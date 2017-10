Eerste Polestar doet denken aan bloedstollende Volvo Concept Coupé

Morgen gaat het gebeuren; dan wordt het doek volledig getrokken van de vermoedelijk geheten Polestar 1, de eerste eigen auto van het gelijknamige, kersverse automerk. Bijster origineel zou de roepnaam van de auto daarmee niet zijn, en ook het design ervan heeft die schijn tegen. Of dat laatste storend is? Welnee, de achterzijde kent namelijk grote gelijkenis met dat van de begeerde Volvo Concept Coupé uit 2013. Van de platte, brede heupen tot aan de hoefijzervormige lichtunits.Of de rest van de Polestar 1 ook overeenkomstig is met de eerdergenoemde studie van Volvo is op dit moment onbekend. Maar we durven hierop best onze spaarcenten in te zetten. Maximaal twee zichtbare hoofdsteunen voeden deze vermoedens. Laten we het hopen, want een moderne interpretatie van de geliefde Volvo P1800, wie ziet dat nu niet zitten? Morgen meer…