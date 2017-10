Elke gelegenheid een andere Porsche als maandabonnement

Een gala 's avonds? Pak een 911. Sportweekend voor de boeg? Grijp een Cayenne. Paar daagjes eropuit naar Normandië? Neem een Panamera Sport Turismo. Dagje sturen in de Eiffel? Neem een abonnement op het Porsche Passport en er zal een Cayman voor je klaar worden gezet.

Je hebt 'm vast al wel door: het zo gedoopte Porsche Passport is voor petrolheads die niet zonder afwisselingen kunnen (maar een sterke voorliefde voor Porsche kennen). En alleen die mensen die wat te besteden hebben, want dit nog vrij unieke auto-abonnement is zeker niet voor iedereen weggelegd.



Geen brandstof en bekeuringen

Zo vraagt Porsche namelijk minimaal 2.000 dollar per maand voor een Porsche Passport. Maar dan kun je wel zowat elke Porsche rijden die je wilt, op elk gewenst moment. 's Morgen prettig comfortabel afreizen naar een afspraak in een Panamera, maar aan het einde van de dag lekker uitwaaien in een Boxster; in principe draait deze bijzondere Porsche-dienst z'n hand niet voor om. Omkijken naar de voornaamste bijkomende kosten, zoals verzekering, onderhoud en pechhulp, hoeft ook niet meer. Enkel brandstof en bekeuringen zijn nog voor eigen rekening.



Dikker is duurder

Wil je ook kunnen kiezen uit de dikste en snelste Porsches, dan bedraagt het maandelijkse abo-tarief 3.000 dollar. Only in America zeker? Hoe raadt je het zo, want inderdaad. Althans vooralsnog. Maar als het Porsche Passport een succes blijkt in de Amerikaanse stad Atlanta zijn er plannen om het elders verder uit te rollen.