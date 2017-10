Dit wist je nog niet over de eerste Nederlandse Volkswagen Kever

Feest vandaag bij de Nederlandse Volkswagen-importeur Pon. Het is namelijk precies 70 jaar geleden dat de eerste lichting Kevers arriveerden in ons land. Zes stuks om precies te zijn en waarvan chassisnummer 337 geldt als de allereerste Kever op Nederlandse bodem. Hij bestaat nog steeds en zit vol met leuke weetjes.

Dat Pon's Automobielhandel 's werelds eerste Volkswagen-importeur was, wist je allicht wel. Maar wist je ook dat het allemaal op 16 oktober 1947 begon met de Kevers voorzien van chassisnummer 337 tot en met 342? Bij Beek gingen de eerste zes Volkswagen voor Nederland de grens over destijds.



Still going strong

Inmiddels is Volkswagen ruim 3,3 Volkswagens, waarvan een half miljoen Kevers, en heel wat (r)evoluties in Nederland verder. Toch bestaat Kever '337' nog steeds. En niet alleen de auto is goed bewaard gebleven, ook de bijbehorende originele factuur, de voertuigdocumenten én een originele foto, gemaakt op de dag waarop de auto door de fabriek is overhandigd aan Pon's Automobielhandel, verkeert nog in prima staat.



Nog meer weetjes

De prijs destijds? Voor 2.875 gulden kocht je in de jaren '50 een Kever, omgerekend zo'n 1.300 euro. Allicht ook leuk en handig om te weten tijdens een verdwaalde Triviantvraag is dat het kenteken van de eerste Nederlandse Kever NT-71-80 luidt en 'ie grijs is, ondanks dat er op het kentekenbewijs 'zwart' staat vermeld. Opmerkelijk, want in 1947 was er wel degelijk keuze uit de kleur grijs. Naast donkerblauw en dus zwart.



Per spoor

Een ander weetje is dat de eerste Kevers over een luchtgekoelde motor beschikten met een vermogen van 25 pk. En deze blokjes werden bij de eerste lichting Kevers destijds meteen nadat ze de fabriek verlieten aan het werk gezet, want nog gewoon over de grens gereden. Niet veel later verliep de import per spoor en sindsdien draaien de motoren in Volkswagens in principe pas voor het eerst nadat ze zijn overhandigd aan klanten.