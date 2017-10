Toyota Concept i-Ride il beste maatjes zijn

Het is niet de eerste keer dat Toyota een 'i-concept' naar voren schuift. Begin dit jaar deed het dat ook al eens vanaf de CES, de grootste en belangrijkste elektronicashow ter wereld. En daar moet toenmalige Toyota Concept-i zich opperbest hebben thuisgevoeld, want tjokvol elektronica zat die slimme Prius-achtige studie. Hoofdzakelijk toegestopt om te etaleren hoe 'kunstmatige intelligentie' en de automobiel samen zouden kunnen gaan volgens het Japanse merk. En autonomie ontbrak daarin natuurlijk niet, iets waaraan Toyota een vervolg gaf met de i-TRIL op de Autosalon van Genève, nog zo'n vreemdsoortige concept vol toekomstmuziek.Afijn, terug naar het heden. De nu gepresenteerde i-Ride (en i-Walk, een soort Segway-achtige step) heeft dezelfde futuristische insteek als de Concept-i en i-TRIL , maar gaat volgens Toyota nog een stapje verder in kunstmatige intelligentie als die twee.Dat je dat aanvankelijk niet zouden denken, begrijpen we. De i-Ride is immers nog geen 2,5 meter lang, 1,3 meter breed en 1,5 meter hoog. Toch biedt 'ie nog plaats aan twee inzittenden dankzij een relatief grote wielbasis van 1,8 meter. De i-Ride is zelfs zo geconstrueerd dat het plaats kan bieden aan rolstoelhouders. Vleugeldeuren maken in- en uitstappen extra makkelijk.Opvallend aan de i-Ride is dat een stuurwiel ontbreekt, maar ook pedalen. In plaats daarvan beschikt het elektrische stadsautootje over twee joysticks, gefixeerd aan de voorstoel. De Atari-generatie van weleer moet hierin een streepje voor hebben, denken wij dan, want ons lijkt niet zo eenvoudig om op deze manier door het stadsverkeer te loodsen.Overigens heeft de Concept-i Ride een elektrische actieradius van 100 tot 150 km, en elke keer dat je opnieuw instapt begroet 'ie je vriendelijk, om je bij het telkens uitstappen tot ziens te wensen.