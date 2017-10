Aston Martin DB11 Volante kan niet wachten tot het lente is

De Aston Martin DB11 Volante volgt ruim anderhalf jaar na de Coupé. Al zal dat twee jaar zijn wanneer de stijlvolle 4-persoonscabriolet bij de dealer arriveert. Pas vanaf het voorjaar 2018 kan er gereden worden namelijk. Perfecte timing noemen wij dat, en bovendien had je hier al rekening mee kunnen houden vanaf september vorig jaar Dat Aston Martin toch nu al het doek trekt van de DB11 Volante is allicht om te onderstrepen dat de open Britse schone prima dienst kan doen als 4-seizoenscabriolet. De geheel volgens traditie toegepaste softtop, verkrijgbaar in rood, zilver en zilvergrijs, is daar speciaal op ontwikkeld en telt daartoe meerdere lagen voor maximale isolatie, stilte en comfort.Bovendien is de stoffen kap zo optimaal mogelijk in het koetsdesign geïntegreerd zodat de bestaande koetslijnen niet verstoord worden. Hierdoor oogt de Volante in gesloten toestand minstens zo fraai als de DB11 Coupé. Openen en sluiten van het klapdak duurt overigens in respectievelijk 14 en 16 seconden. Volledig elektrisch uiteraard.Technisch is de Volante ook nagenoeg identiek aan de dichte DB11. Alhoewel… het is opmerkelijk dat Aston Martin met geen woord rept over haar meest fameuze motor-layout: de V12 waarover de Coupé wel beschikt. Enkel de nieuwe V8 'by AMG' krijgt de aandacht. Dat dubbele geblazen blok uit het Duitse Affalterbach geniet 510 pk. Vrees echter nu niet dat er geen V12 op het programma staat. Aston Martin kan zich het ontnemen van dergelijke prestige zich helemaal niet permitteren bij haar klandizie.