De auto op z'n retour? We autorijden juist meer dan ooit!

De auto - of die nu geheel elektrisch is of niet - zou z'n houdbaarheidsdatum naderen volgens critici. Men zou de auto vaker links laten liggen, laten staan of overstappen op allerhande autodeelconcepts. Maar wat blijkt na een studie van het CBS? We leggen juist meer kilometers in de auto af dan ooit tevoren.

Nog nooit reden we zoveel in de auto als in 2016. In totaal legden wij Nederlanders vorig jaar maar liefst 118,5 miljard kilometer af, een plus van 2,2 procent dan in 2015. Hoezo de auto is als vervoersmiddel op sterven na dood?!



Verklaring

Het CBS dicht de toename van het autogebruik voor een deel toe aan de groei van het Nederlandse wagenpark (plus 1,3 procent). Maar volgens het welbekende statistiekbureau zijn wij ook daadwerkelijk meer gaan autorijden, een ontwikkeling die zich tot dusver nagenoeg elk jaar heeft herhaald (behalve gedurende de jaren dat de meest recente economische crisis op z'n hoogtepunt was). Zo reed een personenauto op geel kenteken gemiddeld 13.200 kilometer in 2016.

Ter vergelijk: in 2006 legden Nederlanders 9 miljard minder kilometer af in de auto. Wel moet daarbij gezegd worden dat het aantal in Nederland geregistreerde auto's één miljoen hoger ligt dan toen.



Particulier is de veelrijder

Staan leaserijders te boek als veelrijders, in werkelijkheid zijn het particuliere auto's die de meeste kilometers afleggen: 25,3 tegen ruim 93 miljard. Op zich nogal wiedes aangezien het particuliere wagenpark significant groter is dan de autovloot van bedrijven. Een particulier reed gemiddeld 11.800 kilometer in 2016.



Flevo's meest dol op autorijden

Het CBS heeft ook een verdeling gemaakt op provincieniveau. En dan blijkt dat ze gemiddeld bezien het vaakst de auto pakken in Flevoland. Gemiddeld zo'n 14.200 kilometer in 2016. Friezen en Drentenaren zijn relatief bezien eveneens dol op autorijden met 12.700 afgelegde kilometers gemiddeld. In Limburg pakt men het minst vaak de auto met een gemiddelde van 11.200 kilometer per inwoner.