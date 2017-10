Mitsubishi geeft prijzen Eclipse Cross af

Omdat het wachten op de Eclipse Cross lang genoeg heeft geduurd, wil Mitsubishi meteen gasgeven nu de orderboeken van het crossovermodel zijn geopend. En dat doet het met prijzen vanaf € 28.990,- en een uiterst simpel leveringsprogramma.Momenteel is er namelijk slechts één motorvariant verkrijgbaar: een 1.5 liter turbobenzine met een vermogen van 163 pk en een koppel van 250 Nm. Liever dieselen? Dan moet je wachten tot 2018. In de loop van dat jaar volgt er een 2.2 liter diesel, eveneens standaard met handbak en optioneel met CVT-automaat.In tegenstelling tot het motorpalet kent de Mitsubishi Eclipse Cross diverse uitrustingniveaus. Het begint bij de Pure-uitvoering. Die is standaard voorzien van onder andere lichtmetalen wielen, climate control, cruise control, LED-dagrijverlichting, privacy glass en een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel.Qua veiligheid pakt deze basisversie zelfs behoorlijk uit met functies als traction control, hill start assist, Forward Collision Mitigation met voetgangersherkenning, Lane Departure Warning, grootlichtassistent en een achteruitrijcamera standaard aanwezig. Bovendien mag iedere Eclipse Cross een potige 1.600 kilogram voorttrekken.En dan zijn we er nog niet. Ook voorziet de Eclipe Cross vanaf de basisprijs meteen in moderniteiten als een infotainmentsysteem met digitale radio-ontvangst (DAB+), bluetooth-connectie, een touchpad-controller en smartphone-integratie via Apple CarPlay. En zodra de app van Android Auto beschikbaar is voor Nederland, werkt het zogenoemde Smartphone Link Display-systeem ook voor Android-smartphones.Andere uitvoeringen zijn de Intense, Instyle en First Edition. Die eerste is er vanaf € 32.490,- en voegt bovenop de toch al rijke standaarduitrusting zoal 18 inch two-tone lichtmetalen wielen, het exterieur design pack, dual zone climate control, een full-colour head-up display, parkeersensoren vóór en achter en het Keyless Operaton System.Tevens is de Eclipse Cross tijdelijk leverbaar als First Edition, een speciale introductie-uitvoering. Die kost € 32.990,- en is onder meer ook uitgerust met Multi Around View Monitor systeem, LED-koplampen, Blind Spot Warning en verwarmbare voorstoelen.Wil je per se alle toeters en bellen, ga dan voor de vanaf € 38.990,- geprijsde Instyle. Deze zeer complete versie is tevens voorzien van lederen bekleding, stoelverwarming voor en achter, een verwarmbaar stuurwiel en vooruit, Adaptive Cruise Control met Traffic Jam Assist, een panoramisch dak en het Rockford Fosgate Premium-audiosysteem met negen speakers.