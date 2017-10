Hoe zit het met verzekeren bij een deelauto?

Leen je je (bestel)auto een keer uit aan een bekende? Dan is je auto gewoon verzekerd via je autoverzekering . Maar als iemand anders in je auto rijdt en schade maakt, val je wel terug in schadevrije jaren. Daardoor kan de premie van je autoverzekering omhoog gaan en betaal je vaak een eigen risico voor de reparatie van je auto. OHRA biedt met Clixx de mogelijkheid om hier een autoverzekering per dag voor af te sluiten, zodat deze kosten (deels) vergoed worden.Je auto delen via een platform valt niet onder je eigen autoverzekering. Dat komt omdat een verzekeraar niet weet welke bestuurders allemaal gebruik gaan maken van de auto. Zij dragen dus een hoger risico. Als je je auto deelt of een auto leent via een platform als Snappcar of MyWheels krijg je er in de meeste gevallen een autoverzekering bij. Die is geldig zolang je de auto leent. Maakt de lener of huurder schade aan je auto? Dan geldt de verzekering van het platform en moet je hier ook de schade melden. Lees altijd van tevoren de voorwaarden van het platform door, zodat je weet waar je wel en niet voor verzekerd bent.Als je autodeelt op eigen initiatief of met een groep bekenden, adviseren wij te informeren bij je verzekeraar of dit mag. Houd er rekening mee dat je voor een deelautoverzekering een hogere premie per maand betaalt. Het kan ook zijn dat je verzekeraar aanvullende voorwaarden stelt. Denk hierbij aan een maximum aantal bestuurders, het uitsluiten van bepaalde bestuurders en/of het aanstellen van één persoon die verantwoordelijk is voor de premiebetaling.Deel je een auto via een deelplatform? Dan ben je meestal automatisch verzekerd voor pechhulp. Vaak hebben zij in hun voorwaarden ook een inzittendenverzekering opgenomen en regels over hoe het zit met jouw rechten en plichten bij conflicten. Als dat niet het geval is, of als je je auto op eigen initiatief deelt, is het fijn om aanvullend verzekerd te zijn.Als je met een deel- of leenauto en passagiers langs de weg komt te staan, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer op weg. Dat geldt ook als je je auto aan iemand anders uitleent. Daarom is het slim om een pechhulpverzekering voor de auto af te sluiten. Tip: verzeker de auto op kenteken en niet op persoon. Dat kan bijvoorbeeld bij Independer pechhulp en Routemobiel.Als je anderen meeneemt om te carpoolen of via BlaBlaCar is het slim om een inzittendenverzekering te hebben. Met een ongevallen inzittendenverzekering verzeker je jezelf en de medepassagiers bij een ongeluk met blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg. Zelfs als je als bestuurder het ongeluk hebt veroorzaakt. Je verzekeraar keert dan een vast bedrag uit aan de persoon met blijvende invaliditeit en bij overlijden aan de nabestaanden.Een schadeverzekering inzittenden is hier een uitgebreidere variant op. Met deze verzekering krijg je als bestuurder en als passagier behalve letselschade ook schade aan bagage of kleding vergoed. Het uitbetaalde bedrag staat gelijk aan de werkelijk opgelopen schade.Als je een rechtsbijstandverzekering voor verkeer afsluit, ben je in bijna alle gevallen verzekerd voor juridische hulp als je een meningsverschil hebt over het bezit en gebruik van je auto. Maar niet alle verzekeraars verzekeren rechtshulp als je je auto deelt. Neem eerst contact op met je verzekeraar om zeker te weten of dit vergoed wordt.